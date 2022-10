Set di una serie tv tedesca a Firenze, i provvedimenti per il traffico

Sono iniziate a Firenze le riprese della serie televisiva tedesca “Eine billion dollar”. La città è protagonista della trasposizione tv del romanzo del 2001 di Andreas Eschbach, in quanto racconta la storia di un giovane pizzaiolo di New York che eredita una quantita enorme di soldi come ultimo erede di un mercante del XVI secolo a Firenze.

Per esigenze legate ai set e alle lavorazioni connesse è stata disposta una serie di provvedimenti soprattutto in centro che, a fasi, andranno avanti fino alle fine di ottobre. Si tratta in gran parte di divieti di sosta. Tra le strade interessate piazza Ognissanti, via Bolognese, lungarno alle Grazie, lungarno Corsini, via delle Terme, via Tornabuoni, piazza Santissima Annunziata, via dei Servi, via delle Porte Sante, piazza Ognissanti e piazzale Vittorio Veneto dove sono verranno allestiti i campi base. Sono previste anche alcune riprese con drone per le quali sono stati richiesti divieti di transito momentanei. In dettaglio il 18 ottobre (in caso di pioggia il 28 ottobre) saranno interessati via Bolognese Nuova nel tratto compreso tra il km 6,9 e il km 5,9 in entrambi i sensi di marcia (nella fascia oraria 14.30-17) e lungarno alle Grazie (nella fascia oraria 7-15.30). E ancora il 26 ottobre in via Tornabuoni-Ponte Santa Trinita (nella fascia oraria 8-15), il 27 ottobre in piazza Santissima Annunziata-via dei Fibbiai (nella fascia oraria 7-19) e via dei Servi (nella fascia oraria 8-13), il 28 in via delle Porte Sante (nella fascia oraria 5-18). Queste chiusure saranno in vigore per il tempo strettamente necessario alle riprese.