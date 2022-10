Famiglie senza allaccio alla rete idrica: la denuncia di Terricciola SiCura

"Sul territorio comunale di Terricciola sono emerse 2 gravi problematiche alla rete idrica: la frequente rottura delle tubazioni, con il relativo spreco di acqua e danni al manto stradale, e la mancanza della rete idrica in alcune zone del comune".

Inizia così il comunicato di Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Filippo Fiorentini e Sauro Colombini, consiglieri comunali Terricciola SiCura.

"Nello specifico, vi sono 7 famiglie residenti in via della Cascina che ad oggi, pur avendo avuto l’abitabilità, non possono usufruire delle rete idrica. Questa situazione sta creando pesanti danni ai cittadini in quanto gli stessi non possono usufruire dell’acqua potabile delle rete idrica pubblica.

Per garantire il servizio basterebbe solo un prolungamento dell rete di 1950 metri lineari sulla via S.P. 42 via Terricciolese, ma ad oggi, nonostante le molte richieste verbali e la richiesta scritta del 14.11.2019 protocollo del 13.12.2019 fatta al Comune, le suddette abitazioni non possono ancora usufruire del servizio idrico poiché niente è stato fatto.

Perché l’Amministrazione comunale non muove un dito? In passato, la stessa ha provveduto a realizzare opere per garantire l’approvvigionamento idrico anche per unità abitative minori.

Per questo motivo, abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco, a lui chiediamo: come intende agire e in quali tempi per garantire la possibilità di approvvigionamento idrico da parte delle famiglie in questione?".

Fonte: Ufficio Stampa