Ferrari a Fucecchio, arriva il raduno delle 'rosse'

Per gli appassionati di auto e motori una giornata assolutamente da non perdere. Domenica 16 ottobre farà tappa per la prima volta a Fucecchio il raduno Ferrari promosso dalla Scuderia Ferrari di Agliana. Le auto del famoso cavallino rampante potranno così essere ammirate da grandi e piccoli, che avranno la possibilità di osservare da vicino gli esemplari della casa automobilistica di Maranello.