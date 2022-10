Di seguito i risultati delle giovanili dell'Etrusca.

UNDER 17 ECCELLENZA

Etrusca San Miniato - ABC Castelfiorentino 82-72

Tabellino: Bacchi 9, Campaniello 3, Castaldi 11, Corsi 2, Ermelani 6, Federici 4, Gemignani 3, Gismondi 2, Lotti 8, Santini 8, Scardigli 26, Spadoni.

Coach: Regoli, Ass: Gori e Masoni.

Esordio stagionale per i ragazzi di coach Regoli che si impongono tra le mura amiche sulla forte compagine di Castelfiorentino. Match intenso e duro, come sarà per ogni partita di questa stagione. I ragazzi si fanno trovare pronti, seppur con le tante sbavature tipiche di un match di inizio stagione. La voglia e la compattezza di squadra non mancano mai nell'arco dei 40 minuti, riuscendo a strappare una sofferta vittoria tenendo sempre la testa avanti.

Primo quarto pirotecnico chiuso sul 30-20. L'attacco gira ma si rompe qualcosa nel secondo periodo in cui Castelfiorentino si avvicina per il 44-40 di metà gara.

La difesa alterna buone cose ad azioni in cui concede agli ospiti troppo vantaggio nell'1c1. Sono bravi i ragazzi a rimanere a distanza al terzo parziale (+10) e gestire i possessi nel finale chiudendo in controllo.

Buona la prima quindi. Risultato che ci dà la consapevolezza di poter giocare alla pari di squadre più esperte per età anagrafica ed esperienza nella categoria. Servirà sempre mantenere un alto standard di intensità e determinazione.

Prossima gara a Pistoia sabato 8.

U17 ECCELLENZA

PISTOIA BASKET 2000 - ETRUSCA SAN MINIATO 58-51

Bacchi 2, Campaniello, Castaldi 22, Deffo, Ermelani 5, Federici, Gemignani 4, Gismondi, Gregorini, Lotti 3, Santini 5, Scardigli 10.

Coach: Regoli, Ass. Masoni.

Polveri bagnate per l'Etrusca di scena a Pistoia. La squadra di casa si guadagna i due punti costringendo i nostri ragazzi ad una prestazione offensiva negativa. Solo il 34% da 2 e il 17% da 3 punti non possono impensierire i locali che pian piano raggiungono anche il +17. Reazione d'orgoglio dei nostri che si riportano sotto di 7 lunghezze a pochi minuti dalla fine, ma non c'è più tempo per ribaltare il punteggio.

Nella terza giornata i ragazzi di Diego Bologna La Spezia saranno ospiti a Fontevivo. Appuntamento per domenica alle 11.15.