Ingoia 12 dosi di eroina, arrestato 23enne a Prato

Un 23enne nigeriano è stato arrestato in centro a Prato dai carabinieri. L'uomo era stato visto ieri con atteggiamento sospetto in via Baldinucci e quando sono arrivate le forze dell'ordine ha ingerito qualcosa per poi fuggire. Una volta bloccato, è stato portato all'ospedale di Prato per un'ecografia all'addome. Nello stomaco aveva numerosi involucri con 12 dosi di eroina. E' stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza in attesa di processo quest'oggi. Se gli ovuli si fossero rotti nello stomaco, il giovane sarebbe potuto morire.