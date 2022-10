Installato in piazza Amendola il defibrillatore donato dall'azienda Il Pantano

È stato installato in piazza Amendola a Oste, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale, il defibrillatore semiautomatico che la Rifinizione Il Pantano di via Scarpettini ha voluto donare alla comunità montemurlese in occasione dei 50 anni di attività, festeggiati lo scorso aprile. Stamani il sindaco Simone Calamai ha incontrato la famiglia Naldi, i figli Sandra, Silvia e Stefano, insieme ai genitori Augusto e Santina e li ha ringraziati per questo gesto di attenzione verso il prossimo: "Grazie alla famiglia Naldi per il dono di questo prezioso strumento salvavita, che abbiamo voluto collocare in piazza Amendola nella zona centrale della frazione di Oste, sempre frequentata da tante persone. L'azienda Il Pantano è una delle attività storiche del nostro distretto e con questa donazione, in occasione dell'anniversario della fondazione della rifinizione, dimostra ancora una volta l'attaccamento verso il territorio e la comunità".

La solidarietà d'altronde è nel dna dei Naldi che nel tempo hanno contribuito a tanti progetti con finalità sociale (come la donazione di mezzi e strumentazioni sanitarie e di primo soccorso). Un esempio trasmesso ai figli dal padre Augusto che, pur essendo da tempo in pensione, segue ancora l'azienda :« Siamo particolarmente felici che i defibrillatore sia stato collocato in piazza Amendola di fronte a quella che fu la chiesa di don Mauro Baldi, fondatore della squadra di calcio del Jolly e Montemurlo e caro amico di nostro padre. - dice Sandra Naldi, a nome anche dei fratelli - Mio padre aveva condiviso con Don Mauro il progetto sportivo e sociale del Jolly, tanto che, agli inizi degli anni Novanta, fu anche presidente della società». Il defibrillatore di piazza Amendola è a disposizione di tutti i cittadini e può essere utilizzato nei casi di arresto cardiaco. In caso di infarto intervenire con il defibrillatore entro i primi minuti aumenta le possibilità di sopravvivenza. I defibrillatori collocati in spazi pubblici sul territorio sono numerosi. Proprio recentemente il Comune ne ha installato uno a Bagnolo al parco “Erasmo Meoni”

L'azienda “Il Pantano” è una rifinizione tessuti a pelo e nasce il 14 aprile 1972 a Montemurlo. Dal 1978 si trova nella sede di via Scarpettini ed ha una sede operativa anche in via Napoli. Augusto Naldi è cresciuto nella società fino a diventarne unico titolare insieme ai figli. Un famiglia di montemurlesi profondamente legata al territorio. Augusto Naldi è stato presidente del Jolly Montemurlo Calcio ed ha sempre amato la squadra locale, che tutt'ora segue con grande interesse.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa