Lastra a Signa, concorso pubblico per 28 posti categoria C area amministrativo- contabile

E’ indetto congiuntamente dai comuni di di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 28 posti di categoria C – profilo professionale di area amministrativo-contabile.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 7 novembre 2022 tramite la piattaforma F.I.D.O. a questo link

Per ulteriori informazioni e precisazioni sulla procedura di selezione, si fa rinvio a quanto specificato nel bando.

E’ possibile contattare il Comune di Campi Bisenzio, preferibilmente ai numeri 055 8959631 – 589 dell’U.O. Risorse Umane.

Il bando è pubblicato anche sul sito nella sezione Amministrazione trasparente

Fonte: Ufficio Stampa