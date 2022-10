Lavori in Fi-Pi-Li, modifiche a Empoli per il transito dei mezzi pesanti

Con ordinanza 528 di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, vista la ripresa dei lavori sulla FiPiLi, nel tratto compreso fra Montelupo Fiorentino e lo svincolo Empoli Est della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, che prenderanno avvio a partire da lunedì 17 ottobre e fino al 7 dicembre 2022, termine delle lavorazioni per la pausa del periodo natalizio, si rendono necessarie alcune modifiche temporanee al transito dei mezzi pesanti sulla Circonvallazione Sud (Bretella Sud), su via Sanzio e su via Livornese.

Tali lavori, come evidenziato nei giorni scorsi dal Comune, andranno a incidere in maniera sensibile sulla viabilità cittadina interessata dai lavori in corso per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Orme. Lavori questi ultimi che comportano deviazioni importanti di flussi di traffico su percorsi alternativi, generando code nelle ore di punta.

I provvedimenti che verranno adottati sono perciò necessari a salvaguardare la viabilità urbana, evitando ulteriori incrementi di traffico sulle arterie urbane soprattutto da parte dei mezzi pesanti in transito sulla FiPiLi.

NEL DETTAGLIO – Dalle 00:00 del giorno 17 ottobre alle 24 del 7 dicembre 2022, nei tratti stradali:

- Circonvallazione Sud (Bretella Sud), all’imbocco con la rotatoria dello svincolo con Empoli Centro: divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t (Fig.II 60/b art.117);

- Via Sanzio, dall’intersezione con la SS67: divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t (Fig.II 60/b art.117);

- Via Livornese, dall’intersezione con via Alamanni: divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t (Fig.II 60/b art.117).

Queste disposizioni non vengono applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

L’ordinanza specifica anche che in deroga a quanto sopra spiegato sono autorizzati al transito i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico eccedente il limite citato che debbano effettuare operazioni di carico e scarico nel tratto interessato dal divieto e per i quali non esista una viabilità alternativa.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del CdS.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa