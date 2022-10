L'Etrusca ospita Jesi: è tempo di riscatto per i ragazzi di coach Marchini

È tempo di riscatto per i ragazzi di coach Marchini che tornano in campo più agguerriti che mai.

Domenica 16 ottobre infatti andrà in scena la terza giornata del Campionato Nazionale di Serie B, girone C. Alle ore 18:00 saranno nostri ospiti i marchigiani di Jesi Basket Academy.

Jesi è una squadra attrezzata, da primi 4 posti, e rappresenta una città di tradizione cestistica.

Il team di coach Ghizzinardi può contare su una rotazione, per il momento, di otto giocatori.

Si basa su un quintetto molto forte, composto da giocatori di caratura con esperienza e qualità. Primo fra tutti il play Merletto, ottimo giocatore per la categoria che è affiancato da Marulli, guardia di talento con stagioni in A2, che con il primo è stato protagonista della promozione di Fabriano nel 2020-21.

Altro giocatore di spicco è il pivot Filippini, uno dei migliori della categoria, soprattutto da un punto di vista tecnico. Il quintetto è poi completato da Rocchi e Ferraro, tiratori di qualità.

Dalla panchina esce un giovane interessante come Gatti, ala classe 2001 mentre Valentini e Cicconi Massi completano le rotazioni.

“Domenica ritorniamo fra le mura amiche. Inutile dire che sarebbe importante una vittoria per la fiducia di un gruppo nuovo come il nostro e poi ovviamente per la classifica: dopo la partita con Jesi infatti il calendario ci proporrà due trasferte non facili” commenta coach Marchini.

“Jesi è una squadra ben allenata, con giocatori d'esperienza e di qualità.

Noi dobbiamo fare un grosso sforzo per portar via la partita, sarebbe importante per premiare il lavoro settimanale dei ragazzi che stanno lavorando bene e con intensità. Le richieste sono alte e c'è un bel dispendio di energie. La cosa fondamentale sarebbe riportare tutto questo sul campo domenica, facendo passi avanti in termini di attenzione e disciplina.

Spero inoltre che domenica ci sia un pubblico caloroso! “