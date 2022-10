Masterplan per tutela della Costa: Giani e Monni lo presentano il 20 ottobre a San Rossore

Le azioni e gli interventi che la Regione intende intraprendere nel breve e lungo periodo per la valorizzazione e la tutela del litorale toscano. Dal monitoraggio alla programmazione vera e propria. Temi al centro dell’agenda politica del presidente Eugenio Giani che fin dall’inizio del suo insediamento ha voluto che la difesa della costa e la lotta all’erosione costiera diventassero il progetto bandiera con il quale richiedere finanziamento al Governo nell’ambito del Pnrr. E proprio per definire le linee guida per la programmazione degli interventi, la Regione ha predisposto una proposta tecnica di Masterplan, una sorta di piano regolatore che stima azioni e fabbisogni necessari nei prossimi 15-20 anni, con una prima fase in cui si prevedono interventi per un importo complessivo di 95 milioni di euro. Il documento è stato sviluppato anche in base alle criticità emerse nei tavoli sull’erosione costiera convocati dall’assessora all’ambiente Monia Monni con l’avvio di un confronto continuo con le associazioni ambientaliste e di categoria.

Il Masteplan sarà presentato il 20 ottobre a Pisa, nella sala Gronchi della tenuta di San Rossore, in località Cascine. La giornata - organizzata in collaborazione con l'Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - si svolgerà dalle 9 alle 13 alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessora all’ambiente Monia Monni, che alle ore 11 faranno il punto coi giornalisti nel corso di una conferenza stampa.

Alla presentazione interverranno anche il sindaco di Pisa Michele Conti e la presidente della IV commissione Ambiente in Consiglio regionale Lucia De Robertis. Saranno inoltre presenti rappresentanti della Direzione marittima di Livorno, del Comando regionale dei Carabinieri Forestali, di Lamma, Ispra, Arpat e della Rete toscana delle professioni tecniche.

PULMINO DA FIRENZE

Per i giornalisti che intendono partecipare da Firenze, Toscana Notizie mette a disposizione un pulmino che partirà alle ore 8 dal centro direzionale della Regione Toscana, in via di Novoli 26

E’ necessario accreditarsi inviando una mail a desk-toscananotizie@regione.toscana.it

Fonte: Regione Toscana