Mercato settimanale di Fucecchio, ordinanza per migliorare

In attesa di redigere il nuovo regolamento comunale sulle aree mercatali, il Comune di Fucecchio ha emesso un'ordinanza che sarà in vigore fino al prossimo 30 aprile e che si propone, attraverso una serie di nuove disposizioni, di velocizzare e semplificare le operazioni di pulizia di piazza XX Settembre, a conclusione del mercato settimanale.

La decisione della giunta nasce dall'esigenza di far in modo che anche quei pochi ambulanti che non hanno a cuore il rispetto dell'ambiente siano stimolati a farlo e che, quindi, il mercoledì pomeriggio, finita la vendita, la piazza abbia un aspetto decoroso e non vi sia invece una presenza di rifiuti lasciati sul posto a conclusione del mercato.

Per questo motivo sarà disciplinato anche l'orario in cui gli operatori potranno lasciare l'area: lo sgombero del posteggio dovrà avvenire obbligatoriamente tra le 13 e le 14,30. Sarà possibile lasciare il posteggio prima delle 13 soltanto per gravi motivi documentati agli organi di controllo o nel caso il maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.

Un'altra norma contenuta nell'ordinanza prevede che non sia possibile l'occupazione del posteggio senza la presenza del veicolo, sia che esso faccia parte della struttura di vendita sia che serva esclusivamente per il trasporto della merce.

In tema di smaltimento di rifiuti, invece, l'ordinanza stabilisce che gli operatori del mercato debbano gestire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività mediante differenziazione per tipologia e conferirli negli appositi contenitori posizionati all'interno dell'area di mercato o mediante differenziazione e raccolta in appositi sacchi o contenitori che dovranno esser tenuti a cura dell'operatore presso il proprio posteggio. La presenza di rifiuti a terra e non raccolti in contenitori, presso il posteggio assegnato, al termine o durante l'attività di vendita, viene considerata abbandono di rifiuto e quindi sanzionata. In ogni caso prima dello sgombero del posteggio i rifiuti prodotti dagli ambulanti dovranno essere svuotati presso gli appositi contenitori posizionati dal gestore del servizio di raccolta all'interno dell'area di mercato.

“Iniziamo la sperimentazione di questo nuovo sistema – spiegano il sindaco Alessio Spinelli, firmatario dell'ordinanza, e Valentina Russoniello, assessore allo sviluppo economico – in vista dell'approvazione del nuovo regolamento che nel 2023 sottoporremo all'attenzione del Consiglio Comunale. Mantenere il decoro di uno spazio pubblico utilizzato per la vendita crediamo che sia un obiettivo di tutti, dell'amministrazione comunale sicuramente ma anche dei cittadini e degli operatori commerciali”.

“Sicuramente una buona notizia – dichiara Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti di area - questo provvedimento è frutto di un lungo percorso di condivisione con gli operatori del mercato e va nella direzione della riqualificazione degli spazi e dell’aumento del decoro delle aree mercatali. Siamo convinti che anche i numerosi frequentatori del mercato del mercoledì accoglieranno con favore questa importante novità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa