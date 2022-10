'Montemurlo arte, lavoro e sport', ritorna la grande mostra mercato per le vie del centro

Domenica 16 ottobre è il grande giorno di “Montemurlo arte e lavoro”, la manifestazione di promozione delle eccellenze del territorio organizzata dal Comune con la Pro-loco Montemurlo. Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, finalmente domenica alle ore 9 ritorna la tradizionale mostra mercato per le vie del centro in via Montalese (da via Pascoli a via Targetti) e in piazza Don Milani - via Deledda, con stand di prodotti tipici e dell'artigianato, opere dell'ingegno, delle associazioni e bancarelle con prelibatezze gastronomiche curate dalla Filiera Corta Montemurlo. La Pro-loco inoltre riproporrà la gustosa “sagra del cencio” con la distribuzione dei dolcetti fritti e di bomboloni. Spazio anche allo sport: per tutto il giorno in via Deledda (chiusa al traffico) e al parco della Pace, grazie alla collaborazione del CGFS, si potrà assistere a numerose esibizioni sportive (dal rugby, al basket fino alle discipline olistiche nel parco di Villa Giamari) e alle ore 15 di associazioni di ballo e ginnastica ritmica. In mattinata alle ore 10 da piazza Don Milani partirà la “Cammigiorno tricolore”. All'arrivo, sempre in piazza Don Milani, i partecipanti della Cammigiorno saranno accolti dal concerto della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo. In piazza si potranno trovare anche i volontari di protezione civile di “Io non rischio” e l'esposizione di auto e moto d'epoca.

VIABILITA': Per consentire lo svolgimento della manifestazione attenzione ai divieti e alle limitazioni alla viabilità che entreranno in vigore dalle ore 6 e resteranno valide fino alle ore 21 del 16 ottobre. In via Deledda, Piazza Don Milani, via Montalese, dall'intersezione con via Targetti (compreso il parcheggio in angolo) all'intersezione con via Pascoli (compresa metà rotatoria) scatterà il divieto di transito. Sarà istituito un doppio senso di marcia in via Targetti dall'intersezione con via Montalese a quella con via Isonzo.

Attenzione anche al divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via Targetti, via Isonzo (dall'intersezione con via Targetti a quella con via Udine), in via Udine

(dall'intersezione con via Montalese a quella con via Isonzo), in via Fornacelle (dall'incrocio

con via Garibaldi a quello con via Firenze), in via Montalese (da via Pascoli

all' intersezione con via Fornacelle). Il divieto di transito, ad eccezione dei residenti, scatterà in via Meucci, via Etna, via Vesuvio, via Volta, via Mincio e divieto assoluto di transito in via Montalese da via Targetti (compreso parcheggio in angolo) a via Pascoli (compresa metà

rotatoria), in via Deledda, in piazza Don Milani. I divieti di sosta riguarderanno, su ambo i lati, via Targetti, via Isonzo, via Udine, via Fornacelle, via Montalese dall' intersezione con via Pascoli a quella con via Fornacelle. Sarà istituito un doppio senso di marcia in via Targetti, da via Montalese a via Isonzo. Le deviazioni alla viabilità saranno indicate sul luogo.

