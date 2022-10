Parlamentari 'in nero', l'outfit e l'accusa di fascismo: polemica tra il sindaco Barnini (PD) e FdI

"Neri per caso o neri per sempre. Ma il fascismo si sa è roba superata, è solo una questione cromatica". È questo il commento con cui il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha postato sui suoi profili social una foto che ritraeva i deputati e i senatori di Fratelli d'Italia, vestiti per lo più in completo nero in una foto di gruppo. L'attenzione al dettaglio 'cromatico', però, non è piaciuto a FdI che definisce "commenti da bar" quelli del primo cittadino:

"I commenti da Bar del sindaco Barnini, si qualificano per lo scarso senso delle istituzioni e si distinguono per pochezza. La democrazia non è a senso unico, solo quando vince le elezioni il PD", così il neo deputato On. Fabrizio Rossi, coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia.

"Non è la prima volta che il Sindaco Barnini si abbandona a commenti fuori dalle righe, - ha detto invece Andrea Poggianti, Capogruppo Fratelli d’Italia Empoli - segno di una mancanza di rispetto tra Istituzioni e di eleganza linguistica almeno. Alludere al fascismo con un’associazione cromatica per abiti formali è senza dubbio un’argomentazione fuori luogo e di bassa lega di un Primo cittadino che non riesce a metabolizzare il risultato democratico delle elezioni del 25 settembre. Anziché disseminare odio verbale valutando il colore degli abiti di chi è chiamato ad un’elevata responsabilità di Governo, pensi piuttosto a collaborare con il nuovo esecutivo per rispondere seriamente ai problemi lasciati proprio dal PD, suo partito"