Pericoloso latitante radicato in Toscana arrestato in Spagna

Era uno dei latitanti più pericolosi d'Italia, originario di Melito Porto Salvo (Calabria) ma radicato in Toscana e operativo nel porto di Livorno. La guardia di finanza è riuscita ad arrestarlo, il 53enne è finito in manette in Spagna. In passato avrebbe svolto attività di broker per conto della 'ndrangheta.

Il latitante è stato arrestato lo scorso 11 ottobre in esecuzione di due mandati di arresto europeo, a seguito di due ordinanze emesse dal gip di Firenze, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'importazione di sostanze stupefacenti (sono stati sequestrati circa ottocento kilogrammi di cocaina stipati in container frigo), proveniente dal Sud America, e di fabbricazione di documenti di identificazione validi per l'espatrio falsi, aggravata dalla finalità di commettere altri reati.

Al 53enne sono stati notificati anche altri due mandati di arresto europeo. Uno per l'esecuzione di una condanna a 14 anni e 4 mesi di reclusione per traffico di droga e concorso in riciclaggio. L'altro per aver importato ingenti quantità di cocaina.