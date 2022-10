Riqualificazione via delle Fonti, iniziano i lavori a Vigliano

Al via lunedì 17 ottobre 2022 i lavori di riqualificazione di via delle Fonti, nel tratto circa 2,4 chilometri tra via della Lavanderia e via di Valle, per un investimento di 150.666,51 euro. I primi interventi riguardano l’abitato di Vigliano, dove assieme al rifacimento del marciapiede sono fissate opere murarie per la regimazione delle acque meteoriche, che daranno soluzioni ai problemi per le abitazioni dovuti alle precipitazioni, oltre alla sostituzione del cavidotto dell’illuminazione pubblica per un tratto di circa 135 metri tra il Borro di Valimorta e l’abitato. Dopo l’intervento a Vigliano il cantiere avanzerà verso il Borro di Valimorta, con opere murarie per la regimazione delle acque meteoriche e per prevenire le infiltrazioni sulla sede stradale, con un miglioramento della sicurezza nel tratto in discesa soprattutto durante le stagioni più fredde.

Nelle prime due fasi di cantierizzazione i lavori non pregiudicheranno la circolazione dei veicoli, che invece dovranno rispettare divieti di transito con percorsi alternativi segnalati in loco nella terza e ultima parte dell’intervento prevista per la fine di ottobre, quella in cui è fissata l’asfaltatura della carreggiata, previa fresatura, per una lunghezza complessiva di circa 1 chilometro e 400 metri; sempre in questa fase il progetto redatto dall’ufficio Opere pubbliche e Manutenzioni del Comune di Scandicci fissa la risagomatura delle banchine stradali sull’intero tratto di strada, così come la pulizia delle fossette e delle cunette laterali.

“Andiamo a una profonda riqualificazione di via delle Fonti pochi giorni dopo aver completato l’asfaltatura di via di Marciola, sempre in zone collinari ed extraurbane, e subito prima di andare a riqualificare altre strade nei nostri quartieri, in questo caso a Casellina – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – teniamo alta l’attenzione sulle esigenze e sui bisogni di ogni parte del territorio senza alcune differenza tra zona e zona, considerando esclusivamente le priorità legate innanzitutto alla sicurezza, come ad esempio con l’intervento riguardante il Borro di Valimorta, e le necessità dei cittadini, come nel caso di Vigliano dove andiamo a dare soluzione ad un problema che si verifica in condizioni di maltempo”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa