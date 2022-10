Scoperti oltre 50 chili di marijuana in un azienda agricola di Grosseto

I carabinieri di Grosseto hanno scoperto 53 chili di marijuana – infiorescenze ben occultate dentro ai bidoni di plastica dei mangimi – nella rimessa degli attrezzi di un'azienda agricola grossetana. Il rinvenimento ha comportato l’arresto un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trasferito nel carcere di Siena. Oltre allo stupefacente, i militari hanno ritrovato anche un bilancino elettronico e sacchetti in plastica per il confezionamento.