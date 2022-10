Segregati in casa cani e gatti in mezzo alla sporcizia: denunciato 41enne a Poggibonsi

Ha tenuto segregati in casa per anni cani, gatti e altri animali, al buio e in condizioni igieniche ai limiti della sopravvivenza.

Per questo un uomo di 41 anni, residente a Poggibonsi (Si), è stato denunciato per maltrattamento di animali, e i cani e i gatti sono stati affidati a specifiche strutture in giudiziale custodia.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, questa mattina alle 8.00 circa, sono intervenuti presso l’abitazione del 41enne, nel centro della cittadina valdelsana, a seguito delle numerose segnalazioni che erano giunte alla polizia circa la situazione di grave degrado e lo stato di abbandono degli animali da lui detenuti all’interno dell’immobile.

L’intervento, coordinato dal dirigente del Commissariato, era stato attentamente pianificato con il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, della Polizia Municipale di Poggibonsi, del Servizio Veterinario A.S.L. e della locale A.N.P.A.N.A..

Gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitazione 25 cani, 9 gatti, 5 conigli e 2 pappagalli, molti dei quali in denutriti e ammalati, tenuti chiusi nelle gabbie maleodoranti o in mezzo ai propri escrementi, non potendo mai lasciare la casa per fare i bisogni e senza vedere la luce del sole.

Sul posto, sono stati fatti intervenire, subito dopo il sopralluogo, anche gli uffici tecnici del comune per i provvedimenti di competenza.

Tutti gli animali sono stati soccorsi e sottoposti a cure adeguate.