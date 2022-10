Si sente male in campo, 14enne in gravi condizioni

Si stava allenando con la propria squadra di calcio e si è sentito male, adesso è in gravi condizioni. Un 14enne è al Meyer di Firenze dopo aver accusato un malore sul campo di allenamento a Viareggio, come scrive Il Tirreno. Si trova in prognosi riservata.

Il piccolo si è sentito male, l'allenatore dell'under 14 lo ha soccorso e ha chiamato l'ambulanza. Portato al Versilia, è stato poi trasferito al Meyer per il sospetto di una grave emorragia. Si trova tuttora lì in condizioni critiche.