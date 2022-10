Sovigliana, Open Day della scuola di musica del Cfcm

Sabato 22 Ottobre la Scuola di Musica del Cfcm sarà aperta dalle 17 alle 19 per mostrare le proprie attività. I partecipanti potranno visitare le diverse sale della scuola, provare alcuni strumenti gratuitamente ed assistere alle dimostrazioni di allievi e insegnanti e dei laboratori di Little star (il corso propedeutico al Musical per i bambini) e di Musical. Inoltre verrà anche offerto ai presenti un aperitivo “musicale”.