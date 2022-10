Sparisce la boscaglia e arriva un'area verde per l'Enriques di Castelfiorentino

Un progetto di rigenerazione urbana che riguarderà un'area verde di Castelfiorentino da tempo trascurata. Con una diretta su Facebook il sindaco Alessio Falorni mostra alla cittadinanza via web i lavori in viale Duca d'Aosta, accanto all'istituto Enriques, dove la Città Metropolitana ha ripulito la boscaglia segnalata come fonte di degrado dai cittadini. Il progetto avrà un investimento di 229mila euro per tutto il territorio e in quella zona, a fianco della scuola superiore, promuoverà zone verdi ordinate che potranno essere sfruttate anche dagli studenti e dalle studentesse dell'indirizzo Agrario.