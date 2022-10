Stadio Melani di Pistoia: quasi finito il miglioramento sismico della tribuna Nord

Stanno per concludersi i lavori della seconda fase di miglioramento sismico della tribuna Nord dello stadio comunale ‘Marcello Melani’. Il Comune di Pistoia ha inteso, così, completare il percorso di messa a norma dell’impianto, rilevatosi necessario dopo i risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica, per consentirne la completa agibilità. Terminati gli interventi, per la tribuna Nord, saranno quindi soddisfatti i requisiti di sicurezza per l’azione sismica previsti dall’attuale normativa.

«Come da cronoprogramma, sono in fase conclusiva i lavori per il miglioramento sismico della tribuna Nord - dichiara Alessandra Frosini, assessore all’impiantistica sportiva –. Stiamo, inoltre, attuando le prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo discusse nelle sedute di giugno e agosto».

In particolare, è già stata affidata la realizzazione del blocco bagni a servizio della curva Sud ed è in corso di affidamento la realizzazione dei servizi igienici per la tribuna Nord, operazioni che sono state avviate su richiesta dell’Asl. Seguiranno, poi, i lavori di adeguamento alle norme in materia di antincendio e di pubblica sicurezza propedeutiche alla riapertura della tribuna Nord, richiesti dai Vigili del Fuoco.

Per questi ulteriori interventi, anche a causa dell’aumento dei prezzi di mercato, il quadro economico dell’opera è aumentato.

Gli interventi di miglioramento sismico della tribuna Nord sono stati affidati alla ditta Tecno Service S.u.r.l a seguito di procedura di gara.

Nel corso del 2021, infatti, sono state completate le opere necessarie per la prima fase del consolidamento statico della tribuna Nord, con interventi sugli stralli, sulle scale e sui parapetti, finalizzati alla messa in sicurezza della curva, lavori che hanno comportano comunque già un sensibile incremento anche delle prestazioni sismiche dello stesso.

Prima ancora, nel 2019, il Comune aveva provveduto a portare a termine il miglioramento sismico della tribuna Ovest, anch'essa risultata carente in termini di resistenza al sisma, oltre al potenziamento dell'impianto di illuminazione dell'area di gioco, e all'installazione di nuove sedute numerate (circa 2000) , per ottemperare alle prescrizioni della Lega Pro.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa