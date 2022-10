Terre di Pisa Food&Wine festival, oltre 80 produttori dai gusti a Km0

Appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa dalle 17 di venerdì 14 ottobre alle 21 di domenica 16 ottobre con il Terre di Pisa Food&Wine festival.

In piazza vi accoglieranno nei loro stand oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa pronti a far degustare tipicità e delizie a “Km Zero”, con la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori.

Su prenotazione sono disponibili tour tra vini, salumi, formaggi e olio guidati da esperti di AIS e FISAR, ONAF, ONAS e ASCOE: un’esperienza a tutto tondo con assaggi impreziositi da racconti sulla storia dei prodotti, le caratteristiche organolettiche e tanti piccoli segreti del processo di trasformazione per rendere unico il vostro viaggio.

Per approfondire la conoscenza dei prodotti i ristoranti e i bar della piazza proporranno menù dedicati, dove le materie prime sono le protagoniste di piatti contemporanei o della tradizione abbinati ai vini della DOC Terre di Pisa.

La manifestazione prevede una masterclass sul cioccolato e quattro masterclass sul vino delle Terre di Pisa, organizzate nella Borsa Merci, sempre in Piazza Vittorio Emanuele II. Si comincia venerdì 14 settembre alle 17.30 con il Mastro Cioccolatiere Giovanni Angiolini, che conduce nell’affascinante arte della lavorazione del cioccolato per proseguire il sabato e la domenica con il vino come protagonista.

Al Festival il gusto si si coniuga con la salute a tavola, all’insegna del benessere e della gioia di stare bene; numerose le iniziative realizzate in collaborazione con il Centro Nutrafood dell’Università di Pisa (laboratori, giochi e quiz, informazioni su acquisti e consumi consapevoli in ambito alimentare) e uno show cooking dedicato alle intolleranze per conoscere nuove ricette buone e salutari.

Terre di Pisa Food&Wine festival - Gli appuntamenti

- Apertura stand a ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II: venerdì dalle 17 alle 22 - sabato dalle 11 alle 22 e domenica dalle 11 alle 21 - Vendita e degustazione di tipicità locali e delizie a “Km zero”.

- Oil Bar con degustazioni guidate per iniziare il viaggio di conoscenza delle caratteristiche organolettiche degli oli e ricevere suggerimenti sugli abbinamenti gastronomici.

- Venerdì 14 ottobre, su prenotazione, Masterclass “From Bean to Bar – Dal seme alla Tavoletta: Come nasce il vero cioccolato.” Una Chocolate Experience con il Maitre Chocolatier Giovanni Angiolini.

- Sabato 15 ottobre, su prenotazione, show cooking “la cucina per intolleranti” a cura di Ilaria Moretti - alias Miss Positive - coach e chef creativa per intolleranti attenti alla linea, alla salute e al gusto, foodblogger, già ospite televisivo di Alessandro Borghese.

- Sabato 15 e domenica 16, su prenotazione, Masterclass sul Vino delle Terre di Pisa: due il sabato e due la domenica.

- Sabato 15, su prenotazione, viaggio tra i liquoristi ed i loro prodotti, tra il magico e l’alchemico, partendo dal 500 a.C. fino ai giorni nostri.

E ancora:

- Colazioni, pranzi, aperitivi e cene nei bar e locali limitrofi con menù “Terre di Pisa” a base di prodotti del territorio

- Attività ludiche gratuite per bambini davanti al murales di Keith Haring.

- Desk del centro Nutrafood dell’Università di Pisa per ricevere informazioni su acquisti e consumi consapevoli in ambito alimentare.

Partecipare all’evento è anche l’occasione per una visita alle bellezze della città e del suo entroterra. Realtà museali e i siti di interesse storico culturale offrono vantaggi ai visitatori del Terre di Pisa Food & Wine, le informazioni insieme ad offerte turistiche sono disponibili sul sito della manifestazione.

Buon viaggio nel gusto delle “Terre di Pisa”

Info e prenotazioni sul sito pisafoodwinefestival.it