Vinci, un seminario in memoria di Romano Nanni e dei suoi studi su Leonardo

Un seminario in memoria di Romano Nanni, in passato direttore del Museo Leonardiano e della Biblioteca Leonardiana. Ad organizzarlo l'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento e il Comune di Vinci, alla Biblioteca Leonardiana il 15 ottobre (a partire dalle ore 10): la giornata si concentra sugli studi fatti da Nanni su Leonardo da Vinci.

Il programma prevede i saluti del sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, della vicesindaca e assessora alla Cultura Sara Iallorenzi e del presidente dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento Michele Ciliberto. A seguire Roberta Barsanti farà un intervento dal titolo 'Romano Nanni e i beni culturali vinciani'. Spazio poi a Salvatore Carannante, dell'Università di Trento, con l'intervento 'Fonti, storia dei concetti e storiografia negli studi di Romano Nanni”.

Il seminario si concluderà con Fabio Frosini dell'Università di Urbano. 'Nel senso del libertinage érudit...’: un ricordo urbinate di Romano Nanni e una pista di ricerca', il suo approfondimento.

“E' una giornata importante, dedicata ad un personaggio al quale siamo molto legati ed è stato importante per tutta Vinci – commentano il sindaco Torchia e la vicesindaca Iallorenzi -. Romano Nanni con i suoi studi, pubblicazioni e relazioni ha dato un contributo importante per la diffusione della cultura. Il suo lasciato, caratterizzato dalla sua dedizione ai luoghi culturali di Vinci, produce ancora oggi i suoi effetti. Ringraziamo anche il professor Ciliberto e i relatori per l'organizzazione del seminario”.