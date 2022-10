A Marginone uno spazio sportivo polivalente: Altopascio partecipa al bando sport e periferie

Una nuova cittadella sportiva polivalente nello spazio sagra di Marginone - che sarà quindi ulteriormente potenziato - in grado di accogliere tante discipline e attività per dare al territorio, in piena sinergia col comitato, un luogo di aggregazione a 360 gradi. E ancora tribune, spogliatoi, spazi attrezzati all’interno per oltre cinque discipline sportive diverse e, nel futuro, campi disponibili all’esterno per altrettanti sport ed eventi: un centro sportivo di ultima generazione, moderno, sostenibile, funzionale, perfettamente integrato con le iniziative già in essere, a partire dalla sagra e dalle feste estive.

È questo il progetto - già allo stadio definitivo - che l’amministrazione D’Ambrosio ha approvato in giunta e ha appena presentato al bando nazionale Sport e Periferie per un investimento complessivo di 830 mila euro, di cui 130 mila a carico del Comune.

Un progetto annunciato in campagna elettorale, inserito nel programma della coalizione che sosteneva la rielezione del sindaco Sara D’Ambrosio e quindi elaborato nei mesi scorsi insieme al comitato di Marginone fino alla partecipazione al bando, che offre una concreta possibilità di realizzazione.

"Di nuovo, lo abbiamo detto e lo stiamo facendo - ha commentato il sindaco D’Ambrosio -. Ci siamo candidati con un progetto definitivo al bando ministeriale ‘Sport e Periferie 2022’ . Prevediamo la realizzazione di una tensostruttura polisportiva dotata di spogliatoio e tribune interne telescopiche per circa 100 posti. La struttura, se finanziata, sarà realizzata nei terreni di proprietà del Comune in via Generale La Marmora, all’interno degli spazi dati in concessione al Circolo Fo.Ri.Ma e si integrerà con l’area esistente, utilizzata per la sagra, e la tensostruttura temporanea utilizzata dalla società di pattinaggio Asd L’Acquario. Sarà, quindi, una duplice operazione che andrà a beneficio della frazione di Marginone e di tutto il territorio: da una parte sarà potenziata un’area già esistente, senza consumare ulteriore suolo; dall’altra avremo una struttura moderna, sicura, bella dove poter svolgere tante attività sportive diverse. Un percorso condiviso proprio con il Circolo Fo.Ri.Ma., che ringrazio anche in questa sede per la spinta propulsiva che rappresenta per la frazione di Marginone. Lo sport è un elemento centrale del nostro programma, così come la ricerca continua di bandi per migliorare il paese e la vivibilità di Altopascio. Si tratta di una candidatura, aspettiamo le risposte e le dovute valutazioni, ma intanto il progetto definitivo c’è. E questo ci permette di andare a cercare nuove opportunità di finanziamento".

"Il nuovo spazio - proseguono gli assessori Valentina Bernardini, allo sport, e Francesco Mastromei, ai lavori pubblici - sarà un vero e proprio luogo di aggregazione dove potersi incontrare e fare sport. Si prevede che la tensostruttura potrà essere utilizzata per oltre cinque discipline sportive, tra basket, pallavolo, pattinaggio freestyle, calcetto a 5, tennis e molto altro. Abbiamo previsto anche la possibilità di inserire sport inclusivi come il Baskin e lo spazio sarà messo a disposizione anche degli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria. Il centro polisportivo sarà quindi sempre attivo, tutto l’anno, con un programma serrato e un calendario definito di attività: uno spazio dove stare bene, prendersi cura di se stessi e degli altri, divertirsi e incontrarsi".

IL PROGETTO

La struttura sarà divisa in diverse aree: spogliatoi indipendenti in cemento armato e una zona docce. Accanto si prevede un locale tecnico ed un bagno fruibile durante la sagra. Ci sarà un campo coperto con tribune telescopiche per aumentare i posti a sedere fino a 100 persone. All’interno della nuova struttura ci sarà spazio anche per il basket, il calcetto, la pallavolo, il tennis, la pallamano, il pattinaggio freestyle, la scherma storica, il taekwondo, le tante e diversificate attività di svago e non solo per anziani, famiglie, bambini e persone con disabilità, ginnastica artistica e dolce. In previsione sarà eventualmente possibile completare il centro polivalente, cercando nuovi finanziamenti, attrezzando anche i campi esterni, da dedicare ad altri sport, come tennis e paddle.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa