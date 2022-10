Addio a Luciano Mancioli, grande innovatore della ceramica artistica

E' scomparso, nel cordoglio dell'imprenditoria lucchese, un esponente importante dell'industria del territorio, Luciano Mancioli, fortemente impegnato anche nella vita associativa dell'allora Assindustria Lucca, oggi confluita in Confindustria Toscana Nord.

Classe 1925, Mancioli è stato nel suo settore, quello della ceramica artistica, un grande innovatore. La ceramica rappresentava il fulcro dell'attività familiare già in essere a Montelupo Fiorentino quando il giovane Luciano, negli anni '50, la prese in carico facendola crescere e rendendola un punto di riferimento per il settore.

Nel 1966 aprì una nuova sede in lucchesia, ad Altopascio, imprimendo alla produzione un impulso fortemente innovativo.

Mancioli è stato un pioniere della produzione industriale della ceramica per la cucina e la cottura, in aggiunta alla più tradizionale attività incentrata sulla ceramica da tavola. Ma la sua fama è legata soprattutto alle novità introdotte nello stile: sua l'idea di coinvolgere nel design degli articoli ceramici artisti italiani e internazionali, scelta che gli aprì le porte di mercati esteri importanti come quello americano. L'impresa aveva stabilimenti anche in Thailandia e in Messico.

L'impegno associativo di Mancioli lo portò, dopo un lungo periodo in Giunta di Assindustria Lucca, a divenirne presidente per tre mandati biennali consecutivi dal 1999 al 2005. Importanti anche i ruoli ricoperti nel sistema confindustriale nazionale, ai vertici di Assopiastrelle e, con la presidenza Montezemolo, nel direttivo della stessa Confindustria in rappresentanza della piccola industria.

Uomo di grande cordialità e capacità di empatia, Mancioli è rimpianto dall'imprenditoria lucchese. Il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini, il Consiglio di presidenza, il Consiglio generale e l'intera associazione esprimono il più profondo cordoglio per la perdita di una personalità che si è segnalata per straordinarie qualità umane oltre che imprenditoriali.

Fonte: Confindustria Toscana Nord - Ufficio Stampa