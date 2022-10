Calamita odv, giochi e divertimento al Centro di Aggregazione di Fucecchio

Il secondo appuntamento all’insegna della convivialità al Centro di Aggregazione di Fucecchio è fissato per sabato 22 ottobre alle ore 21.15. Tornano i consueti dopocena, a cadenza mensile, con giochi e divertimento per grandi e piccini, tanti premi e risate. Come ormai avvenuto a partire dal periodo pandemico, sarà possibile aderire all’iniziativa comodamente da casa tramite i social dell’organizzazione oppure partecipando direttamente presso la struttura di piazza d’Acquisto.

Oltre a questi momenti di incontro, da la Calamita odv, ricordano come il Centro quotidianamente accolga attività, gruppi di incontro ed associazioni che si avvalgono dei grandi spazi della struttura e della tecnologia che questa offre, rendendolo un luogo versatile e molto frequentato. Infine, vale la pena sottolineare che a partire da questo autunno, tutti i pomeriggi dopo lo svolgimento dei compiti con il supporto di personale qualificato, i bambini potranno svagarsi seguendo giochi guidati con volontari ed animatori.

Fonte: Ufficio Stampa