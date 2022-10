Fontana presidente, la Lega: "Livore del sindaco Deidda su Facebook"

Le vicende politiche nazionali di questi giorni stanno trovando vasta eco nei commenti di vari sindaci del comprensorio del Cuoio e dell'Empolese Valdelsa i quali, mostrando una certa irritazione per il risultato emerso dalle ultime elezioni e per quello della Presidenza delle due Camere del Parlamento, stanno innescando un mare di polemiche.

In particolare, quanto commentato sul suo profilo facebook dalla sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda riguardo all'elezione del Presidente della Camera Lorenzo Fontana non è passato inosservato ed ha suscitato l'indignazione di molti concittadini e della stessa Lega, partito dal quale proviene appunto il neo eletto Presidente.

"Quel che provoca indignazione è la mancanza di rispetto della prima cittadina per le massime cariche dello Stato e per un risultato raggiunto democraticamente dal Parlamento che ha espresso al suo interno i suoi due Presidenti. Un linguaggio inadeguato e squalificante quello usato dal Sindaco.

Da un rappresentante di una comunitá ci aspetteremmo compostezza e profondo rispetto per l'esercizio democratico; elementi che, invece, non si rinvengono nei commenti della Deidda che, mettendosi a battibeccare con alcuni suoi concittadini, ha criticato le scelte raggiunte frutto di un pieno e legittimo esercizio democratico.

E pensare che alcuni mesi fa era stata proprio lei in consiglio comunale ad invocare in politica la necessitá di un linguaggio pulito non violento e di piú rispetto" sostiene Alessandro Lambertucci portavoce dell'opposizione in consiglio comunale.

Gli fa eco la collega di partito la consigliera regionale Elena Meini "Resto sorpresa molto negativamente, dal livore delle espressioni della Deidda che dovrebbe avere maggiore rispetto istituzionale nei confronti della terza carica di uno Stato che anche lei rappresenta."

"La campagna elettorale è finita, i cittadini si sono espressi liberamente e quindi evitiamo esternazioni via social che non si addicono a chi amministra una comunità."

"Capiamo la cocente delusione per la sconfitta alle urne, patita dal Pd-conclude Elena Meini-ma non è certamente attaccando scompostamente il neo Presidente della Camera che i democratici potranno riconquistare la fiducia degli elettori, sempre più distanti da Letta e compagni."

Elena Meini consigliera regionale Lega Salvini Premier

Alessandro Lambertucci consigliere comunale Lega Salvini Premier Santa Croce