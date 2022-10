Giovani vandalizzano bus in Valdicecina, danni per 5mila euro

Autolinee Toscane informa di aver presentato denuncia alla Legione Carabinieri Stazione di Volterra in merito agli atti di vandalismo subiti lo scorso 07 ottobre 2022 su un proprio autobus extraurbano nella tratta Pomarance – Castelnuovo Val di Cecina.

Sono stati danneggiati gli interni del mezzo: poltroncine, corrimano, poggiatesta, schienali. Dalla ricostruzione dei fatti denunciata all’Arma dei Carabinieri i responsabili sarebbero un gruppo di giovani di Castelnuovo Val di Cecina già in precedenza segnalati in via informale alle forze dell’ordine per il loro comportamento turbolento e facinoroso avvenuti in passato nella medesima tratta. Si tratta di giovani che usano la Linea 780 la sera per rientrare a Castelnuovo Val di Cecina da Pomarance.

Al momento i danni diretti sono stati quantificati in 5000,00 euro. Non sono stati conteggiati, al momento, i danni indiretti derivanti dal tempo in cui il bus è dovuto restare fermo per il tempo necessario ad apportare le riparazioni provvisorie al fine di garantire agli utenti la possibilità di fruire di un mezzo consono al trasporto pubblico locale.

Fonte: Autolinee Toscane