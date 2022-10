I Flying Donkeys di Empoli sollevano la coppa del Memorial Beduini

Molte e impegnative, le iniziative, a partire dai primi di settembre.

A partire dalle promozionali, come la Festa del Centenario FISR, per passare da Sport nei Parchi (in collaborazione con Sport e Salute, e comune di Empoli), alla tradizionale giornata dello Sport di Sovigliana, per arrivare, infine, al Secondo Trofeo Fausto Beduini, rivolto alle squadre Under 16 delle zone unite 3 e 4, svoltosi al Pala Aramini il 9 Ottobre 2022.

Mentre per le iniziative promozionali faremo un resoconto a parte (Sport nei Parchi si è svolto nella zona piscina del parco di Serravalle, e il Centenario FISR direttamente in Piazza del Popolo in Empoli), adesso ci concentriamo sul bellissimo Trofeo organizzato da Hockey Empoli presso il Pala Aramini.

2° TROFEO GIOVANILE UNDER 16 MEMORIAL FAUSTO BEDUINI

Quattro le squadre partecipanti: Bomporto (MO), Gufi Parma, ImolaForlì, e i Flying Donkeys Empoli.

La mattina prevedeva due partite secche, la prima tra Empoli e Bomporto, e la seconda tra Gufi Parma e ImolaForlì.

Le due perdenti nel pomeriggio si sarebbero affrontate nel pomeriggio per contendersi il 3° posto, e le due vincenti per contendersi la Coppa Memorial Fausto Beduini

Empoli-Bomporto:

Dopo un inizio molto equilibrato, con numerosi rovesci di fronte, lo score è stato apero da Dario Bertini, su preciso assist di Dario Giorgetti.

Seguirà una bella doppietta di Monteleone, su assist di Mainetti, e di Faccini Chiara.

Qui si vede il grande apporto dato dalla linea tutta Ferrarese ( Mollica, Mainetti, Monteleone, e Sassoli, e dalla new entry proveniente dai Pattinatori Estensi, Chiara Faccini.

(finale primo tempo 3 a 0).

Il secondo tempo vede scatenarsi Giorgetti, che dopo 2 minuti mette il disco dietro alle spalle dell’incolpevole portiere di Bomporto Corazzari su azione personale (4 a 0).

Comunque il Bomporto come sua abitudine non si dà per vinto, e accorcia le distanze con Rebecchi(4 a 1).

Poco dopo Giorgetti si ripete segnando il suo secondo goal personale per il 5 a 1, ma Bomporto cerca il raddoppio negli ultimi minuti, quando l’Empoli si disunisce un po', e lo trova con Tomasini, su assist di Bergamini Alessia, per il 5 a 2 finale.

Empoli e Bomporto hanno sempre dato vita a incontri belli ed equilibrati, e anche questa partita non è stata da meno.

FINALE 1° 2° POSTO, IMOLAFORLI’ CONTRO FLYING DONKEYS EMPOLI

Inizio di partita molto equilibrato, quasi senza interruzioni, e con i due goalie protagonisti, Mercuri per Empoli, e Perpignani per Imolaforlì, anche se quet’ultimo senz’altro è costretto al superlavoro, opponendosi strenuamente ai tiri degli attaccanti empolesi. Fino al mi. 7.27, quando Perpignani nulla può sulla travolgente azione personale di Giorgetti, che mette il disco nel sette, sopra la spalla del goalie di Imolaforlì.

E’ l’inizio di una serie di azioni da manuale dei Flying Donkey, che vede meno di 2 minuti più tardi il goal dell’esordiente Bastianoni, al suo primo anno di Under 14 (al quale partecipa tra le fila di Ferrara), già pronto anche all’esordio in questa categoria con i compagni di Empoli.

Perfetto l’assist di Giorgetti, ma per essere nel posto giusto nel momento giusto, è necessario avere senso della posizione, riflessi, e tenica, che al giovanissimo Bastianoni non mancano.

Imolaforlì non sembra in grado di reagire, e per rispetto degli avversari, Empoli non si ferma.

Seguono altri 11 goal, nell’ordine Giorgetti (3-0), Mollica (4-0), ancora Bastianoni su assist di Giorgetti (5-0 fotocopia del secondo goal, finale primo tempo).

Secondo tempo, Giorgetti, dopo poco più di mezzo minuto (6-0), ancora Giorgetti dopo un altro mezzo minuto (7-0), Mollica (8-0), altri due goal di Giorgetti (10-0), Mainetti (11-0), Mollica (12-0), e chiude Bertini Dario su assist dell’altro Dario (Giorgetti), per il 13-0 finale.

LA PREMIAZIONE:

La Coppa Fausto Beduini deve essere una festa dell’Hockey Inline Giovanile, per cui ci sono premi per tutti.

Best Player of the Match:

Non c’era bisogno di fare molti calcoli, soprattutto dopo la finale:

Strameritato vincitore, Dario Giorgetti, il cui grande merito, oltre a segnare, è quello di far segnare, e aiutare la squadra, e questo mantenendo sempre un basso profilo, senza lasciarsi andare troppo a esultazioni esagerate.

Un capitano come ce ne sono pochi.

Su suggerimento degli organizzatori, i premi del miglior attaccante e miglior assist man sono stati

assegnati ai secondi classificati, anche se a livello aritmetico sarebbero toccati a Giorgetti.

Miglior attaccante:

Valtancoli Luca (Imolaforlì)

Miglior Assist man

Tomasini Samuele (Bomporto)

Miglior difensore

Bertini Elia (Empoli)

Miglior portiere

Per il suo grande impegno, prima di capitolare contro Empoli, Perpignani Alessio di Imolaforlì.

Medaglie anche per le ragazze impegnate nel torneo:

Zippo Aurora, e Faccini Chiara (Empoli), Gonni Greta, e Folli Caterina (Imolaforlì), Marchica Marlena, Bergamini Alessia, Cipriano Angelica (Bomporto), Scaglioni Agata, Gallicani Giulia (Parma).

Infine, premiati tutti gli atleti per l’ottimo comportamento in pista, con gioco deciso, senza però mettere mai in difficoltà gli arbitraggi improvvisati da allenatori e dirigenti, e per la grande amicizia fuori pista.

La giornata si conclude con la levata della Coppa Fausto Beduini da parte di Dario Giorgetti, abbracciato dai suoi compagni, e dalle altre squadre.

La valutazione finale di questa bella giornata di Hockey ci fa immaginare un bel Campionato under 16 nella zona unificata 3 e 4, convinti che le squadre miglioreranno tutte nel corso della stagione, dando vita dei begli incontri.

Fonte: Flying Donkeys Empoli