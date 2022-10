I Lupi debuttano al PalaParenti, l'avversario è Cantù

Cresce l’attesa per il debutto casalingo della Kemas Lamipel S. Croce. I “Lupi”, alle ore 16.00 di domenica 16 ottobre, affronteranno la Pool Libertas Cantù. Coach Mastrangelo ha tutti a disposizione e l’obiettivo di regalare al pubblico, che si attende molto numeroso, una prestazione convincente, nel solco di quanto mostrato dalla squadra fino a questo punto della stagione.

E’ una Kemas Lamipel che piace e che ha portato via l’intera posta dal difficile esordio al Pala Costa ravennate, affidandosi al giovane opposto Motzo come principale terminale offensivo. Ma è tutto il roster ad aver dimostrato una grande unità di intenti e un feeling apprezzabile, con gli inevitabili cali di tensione che si crede andranno a scomparire gara dopo gara.

Nel pre-gara, luci della ribalta per il mister, premiato in campo da Lega Volley come miglior allenatore della serie A2 Credem Banca per la stagione 2021-22 (promozione in Superlega, vittoria in Coppa Italia, medaglia d’argento in Supercoppa).

La speranza è che possa bissare il riconoscimento guidando i Lupi; nel frattempo, si guadagnerà gli applausi del suo nuovo pubblico in un Pala Parenti che andrà ad ospitare sugli spalti colorate rappresentanze di alcune società sportive invitate in settimana, coerentemente con la nuova policy della società, interessata ad ampliare il bacino del tifo e del brand.

GLI AVVERSARI: Cantù ha affrontato un precampionato pieno di difficoltà, con tanti infortuni. Nel primo round, il derby in casa con Bergamo, sono rimasti ai box due terminali offensivi importanti come Alessandro Preti, reduce da due ottime stagioni a Cuneo, e Kristian Gamba, opposto rivelazione dello scorso campionato di A2, faro del team di Motta di Livenza. Non dovessero farcela, coach Francesco Denora, ex Alessano, Lecce e Mondovì, potrebbe puntare nuovamente sul sestetto schierato contro Agnelli Tipiesse: regista Alessio Alberini (da Motta), opposto Federico Compagnoni (classe 2003, da Brugherio, fratello del nostro Mirco), in banda il veterano Giuseppe Ottaviani (fresco ex Siena) e Alessandro Galliani, reduce di esperienza in Superlega con Vero Volley. Al centro giostreranno quasi sicuramente Federico Mazza, bandiera canturina, uno dei pochissimi confermati dalla passata stagione, e il francese Baptiste Bastien Jonas Aguenier, classe 1992, piovuto in Brianza dopo tre stagioni in Superlega con la maglia di Verona. Libero, Luca Butti, dal 2009 con la stessa maglia, quella della Libertas.

LE DICHIARAZIONI:

Vincenzo Mastrangelo (All.): “Per quanto riguarda il tour de force che ci aspetta (gara con Cantù, mercoledì trasferta a Grotta, sabato prossimo ancora in casa con Prata n.d.r.) abbiamo fatto un programma molto accurato con i preparatori e lo stiamo rispettando. Lavoriamo per acquisire sempre più certezze in quello che facciamo e affrontiamo una partita alla volta, perché il segreto sarà quello, giocare ognuna come fosse la più importante, una finale. Cantù ha avuto un precampionato complicato, con tanti, troppi infortuni. Quelli che giocheranno, comunque, proveranno a dare il massimo per sfruttare al meglio l’occasione e noi dovremo essere bravi ad affrontare le situazioni che la partita ci metterà davanti”.

Alessandro Acquarone: “Per me indossare la maglia dei Lupi è un orgoglio enorme, per questo ho aspettato con ansia la prima di campionato in casa. Dopo queste ultime stagioni molto complicate, mi aspetto e spero che domenica il Palazzetto sia bello pieno, e ci siano un sacco di tifosi a sostenerci e tifare. Come sempre detto il tifo di Santa Croce è il settimo uomo in campo e può fare la differenza ad ogni partita”.

ARBITRI: direzione di gara, Massimo Rolla, Michele Marotta

TV: Il match sarà visibile sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

ROSTER:

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez David S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 9 Acquarone Alessandro P, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

POOL LIBERTAS CANTU’: 1 Gianotti Francesco P, 3 Monguzzi Dario C, 4 Butti Luca L, 5 Gamba Kristian O, 6 Ottaviani Giuseppe S, 7 Aguenier Jonas C, 8 Mazza Federico C, Rota Giacomo S, 10 Alberini Alessio P, 11 Rossi Gianluca C, 12 Galliani Alessandro S, 14 Preti Alessandro S, 16 Compagnoni Federico O, 17 Picchio Matteo L.

LA GIORNATA (2^ giornata, 16 ottobre 2022):

Agnelli Tipiesse Bergamo-Tinet Prata Pordenone

Kemas Lamipel S. Croce – Pool Libertas Cantù

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Motta di Livenza

Tonno Callipo Vibo Valentia-Videx Grottazzolina

Conad Reggio Emilia-Cave del Sole Lagonegro

BCC Castellana Grotte-Consar Ravenna

Delta Group Porto Viro-Consoli MC Donsald’s Brescia

Fonte: Lupi Santa Croce