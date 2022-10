Il Lucca Comics in scena al Decimo Pianeta di Certaldo

Anche quest'anno l'esperienza di LUCCA COMICS & GAMES verrà trasportata a Certaldo nel negozio Decimo Pianeta. L'appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, giochi e intrattenimento si trasferisce nei "Campfire", veri e propri distaccamenti di Lucca Comics. Il programma prevede come ospiti artisti italiani di valore internazionale, incontri con editori, tornei di giochi e un raduno di cosplayer.

Gli eventi si svolgeranno tutti in presenza nei sette giorni precedenti a Lucca Comics & Games 2022 Programma dettagliato su www.facebook.com/decimopianeta

PROGRAMMA COMPLETO

sabato 22/10 17:00->19.00

THE BARBARIAN KING Leviathan Labs presenta in anteprima nazionale il nuovo numero di "The Barbarian King" alla presenza degli autori. Interverranno Massimo Rosi, Marco Cei e Angelo Razzano. Sketch e firmacopie. Sconti promozionali sul catalogo Leviathan

domenica 23/10 16:30->19.00

COSPLAY SHOW (II edizione): “Diventa il tuo eroe” Ritrovo Cosplayer con photoshoot e truccabimbi – premi per tutti i partecipanti

lunedì 24/10 17:00->19.00

POKEMON DAY Gioco, scambio e divertenti attività dedicate alle carte di Pokémon

martedì 25/10 17:00->19.00

RICCARDO NUNZIATI - 60 ANNI DI DIABOLIK Nunziati, disegnatore di Diabolik, presenta la trilogia che celebra i 60 anni del personaggio. Cartolina esclusiva, numerata in 100 pezzi, gratuita per l'evento con acquisto. Sketch e firmacopie

giovedì 27/10 Pomeriggio 16:00->18.00

7 CRIMINI Tunué presenta "7 crimini" con gli autori Katja Centomo, Emanuele Sciarretta e Marco Caselli. Sketch e firmacopie.

La serie unisce la passione per il crime alla conoscenza del diritto. 7 graphic novel, nati dalla penna di Katja Centomo e Emanuele Sciarretta, guidano il lettore alla scoperta ogni volta di un crimine diverso: truffa, violenza, estorsione, associazione a delinquere, rapimento, furto e omicidio. A guidare questo percorso, un testimonial d’eccezione: Massimo Picozzi, psichiatra e scrittore che alla fine di ogni volume racconta la verità celata dietro i casi di finzione

CHI SONO

LEVIATHAN LABS Leviathan Labs è uno studio e boutique publisher internazionale con sede nel Sud della Toscana. Fondata alla fine del 2019, questa realtà nasce dall’esigenza di un gruppo di scrittori, artisti e specializzati del settore editoriale e del fumetto, di creare un “posto sicuro”, un’isola felice dove lavorare in un ambiente professionale rispettoso e inclusivo, che tutela i diritti e la proprietà degli autori. I fumetti di Leviathan sono pubblicati in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, al Brasile, Canada, UK, Spagna, Francia, Giappone ed Italia. Ed il lavoro della casa editrice si estende anche a concept e produzioni crossmediali, come la serie tratta dai videogiochi creati da Zillion Whales: Mushroom Wars

RICCARDO NUNZIATI Riccardo Nunziati è fumettista e illustratore. Attualmente in forze alla casa editrice Astorina, ha lavorato per numerosi serie inedita di “Diabolik”. Stanno uscendo in questi mesi i tre albi che celebrano i 60 anni del personaggio. Per questo anniversario ha realizzato anche delle carte da gioco e un calendario di illustrazioni. Vanta numerose collaborazioni con l’editore Sergio Bonelli e con Star Comics. Nel 2016 ha vinto il premio Albertarelli da ANAFI come miglior autore esordiente.

KATJA CENTOMO Katja Centomo è una scrittrice, fumettista e imprenditrice italiana che opera nel settore dei fumetti, cartoni animati e narrativa per ragazzi. Dirige lo studio editoriale Red Whale dal 2002, anno in cui ha creato la serie Monster Allergy Tra le sue creazioni si ricordano la serie Lys e Cooking Time. Einaudi Ragazzi ha pubblicato cinque suoi romanzi: Tilly Duc e il segreto della casa dei tetti blu (2015), La strada per Pont Gun (2017), Franca Viola. La ragazza che disse no (2018), In fondo al crepaccio - cronaca di un soccorso impossibile e La fune d'acciaio (2021). Per Tunué è sceneggiatrice e curatrice di 7 crimini, una nuova collana di graphic novel, il cui quarto volume è in uscita a ottobre 2022.

EMANUELE SCIARRETTA Emanuele Sciarretta è avvocato specializzato nel diritto d’autore ed esperto conoscitore della “nona arte”. Ha intuito insieme a Katja Centomo il potenziale di una collana che unisca la fiction alla conoscenza del diritto. Oltre a sceneggiare le storie, segue tutto lo sviluppo giuridico della serie, curandone i contenuti e affidando gli approfondimenti ai migliori specialisti del settore.

MARCO CASELLI Marco Caselli, nato a Milano nel 1989, dopo aver frequentato il liceo artistico, si diploma alla Scuola di Fumetto di Milano nel 2011. Nello stesso anno esordisce a Lucca Comics con l'autoproduzione Metastasi, disegnata con altri tre autori. Lavora come free lance e si è spesso esibito in sessioni di disegno dal vivo per svariati eventi. Cassandra è il suo primo volume a fumetti. È il disegnatore del primo e del quarto volume della serie 7 CRIMINI. Ha realizzato anche tutte le copertine della serie.

