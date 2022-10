Incidente sul lavoro a Sesto, ferito 26enne alla guida di un muletto

Incidente sul lavoro questa mattina a Sesto Fiorentino, in zona dell'Osmannoro. Verso le 7, infatti, un muletto è finito contro il muro all'interno di un magazzino e nell'incidente è rimasto ferito il manovratore, un 26enne.

Il giovane, rimasto cosciente dopo l'impatto, è stato portato all'ospedale d Careggi in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i tecnici del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.