Incontro a Stabbia con la Pubblica assistenza su maltempo e allagamenti

La Pubblica Assistenza di Fucecchio (che dal 1989 ha una sezione a Stabbia), promuove per il prossimo lunedì 17 ottobre un incontro con la cittadinanza della frazione cerretese, che a metà agosto era stata colpita dal maltempo e dagli allagamenti. In quell’occasione alcuni volontari furono anche offesi e presi a male parole e questo episodio colpì profondamente l’opinione pubblica locale.

L’incontro – alle 21.15 al circolo Arci XXIII Agosto in piazza Guido Rossa a Stabbia – nasce per due scopi: raccontare cos’è il volontariato e tutto ciò che la Pubblica Assistenza con tanto impegno fa per la frazione, dove c’è una sezione da più di trent’anni, più precisamente dal 5 maggio 1989; e poi discutere anche di quanto avvenuto lo scorso 15 agosto, quando alcuni volontari erano stati offesi da persone che stavano soccorrendo come unità di protezione civile, pochi minuti dopo che un violentissimo nubifragio aveva colpito una zona che nel 2014 fu devastata dall’impatto del downburst del 19 settembre (così come la stessa sede locale della Pubblica, che riportò danni alla struttura e ai mezzi).

Senza dimenticare che l’associazione di volontariato guidata da Luigi Checchi esporrà anche le iniziative che ha intenzione di realizzare nei prossimi mesi proprio a Stabbia.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e in particolare a chi proprio in quei giorni fu pesantemente danneggiato in via Bercilli (e traverse), via dell’Acquerata, via Mazzini, via Francesca Sud e Francesca Nord, piazza Tien An Men. Sarà presente anche la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Un momento di confronto che la Pubblica aveva annunciato già in estate e che fra pochi giorni si concretizzerà.

Fonte: Pubblica assistenza di Fucecchio