Un 93enne è morto dopo essere stato investito in via Piave a Cucigliana di Vicopisano questa mattina. I soccorsi sono giunti alle 8.30 dopo la chiamata di una persona che ha visto l'anziano a terra in gravi condizioni. La persona che ha investito l'anziano, una donna, è stata soccorsa in codice verde perché finita in stato confusionale. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Pontedera e Vicopisano.