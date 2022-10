Santa Croce in Serie A: Jacopo Seghetti in panchina per l'Empoli

Un santacrocese in Serie A. Quest'oggi al Castellani di Empoli una lieta notizia per gli abitanti della cittadina del cuoio. Debutta, seppur in panchina, Jacopo Seghetti, classe 2005. Il giovane, di ruolo portiere, sostituirà l'infortunato Perisan come portiere di riserva per mister Zanetti nella sfida contro la neopromossa Monza.

Seghetti, nato a San Miniato ma residente a Santa Croce sull'Arno, è uno dei tanti buoni prodotti del vivaio dell'Empoli, proveniendo dalle giovanili sin dagli Under 17. Quella di oggi forse non sarà la partita in cui potrà mostrare le sue qualità, ma è un inizio per un giovane con un sogno nel cassetto già realizzato a soli 17 anni.