Le giovani dell'Abc battono l'Affrico, ottimo debutto

Buona la prima per le ragazze del Basket Castelfiorentino che battono la Pallacanestro Affrico 69-46.

Inizia nel migliore dei modi il cammino della prima squadra femminile targata Basket Castelfiorentino. La ragazze di coach Jacopo Giusti battono all’esordio la Pallacanestro Affrico per 69-46, inaugurando al meglio la stagione davanti al pubblico del PalaGilardetti.

Una gara in cui le gialloblu hanno messo subito la testa avanti, per poi indirizzarla in un secondo quarto letteralmente dominato. Dopo una prima frazione condotta ma comunque in equilibrio (19-12 al 10′), nel secondo periodo di gioco la truppa castellana è salita in cattedra ergendosi ad assoluta padrona del campo. Punto di forza la difesa, che ha permesso alle fiorentine di mettere a segno soltanto quattro punti nell’arco dell’intera frazione, a fronte dei 25 realizzati da un attacco gialloblu davvero corale. Così, al riposo lungo, il tabellone segnava 44-16. Con il match ormai ampiamente indirizzato, nella ripresa è arrivata la reazione delle ospiti, che hanno provato a colmare il divario, ma le gialloblu hanno mantenuto saldo il controllo fino al 60-28 della terza sirena. Nell’ultimo quarto l’Affrico ha provato a girare l’inerzia conquistando il parziale per 9-18, senza però mai mettere in discussione il finale.

Sabato prossimo alle ore 21 debutto esterno sul parquet della Cestistica Rosa Prato.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO AFFRICO 69-46

Tabellino: Bellantoni 6, Gonzato 12, Banchelli 8, Aramini 11, Caparrini 9, Lucchesi 13, Andries 2, Calugi 5, Baldinotti 3, Tortorelli. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Arbitro: Testi di San Miniato.

Fonte: Abc Castelfiorentino