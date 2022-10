Lega Fucecchio interviene sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

In occasione dell'evento sulla Sicurezza nel lavoro e della inaugurazione della targa dedicata a Luana D'Orazio presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro in piazza XX settembre a Fucecchio(FI), organizzata da ANMIL con il patrocinio del Comune di Fucecchio, che ha luogo oggi sabato 15 ottobre e che culminerà con un apposito Consiglio comunale aperto che si svolgerà il prossimo 20 ottobre, la Sezione comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier, attraverso la voce del suo Segretario, Marco Cordone, il quale è anche Consigliere comunale della città del Padule, interviene su questi importanti temi.

Dichiara Cordone: "Le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro, della prevenzione e del permanente ricordo delle vittime, stanno molto a cuore alla forza politica che rappresento a Fucecchio e con profonda commozione, ricordiamo la giovane Luana D'Orazio, scomparsa in un tragico incidente sul lavoro il 3 maggio 2021 a soli 22 anni, presso un'azienda tessile di Montemurlo. Secondo i dati INAIL, nel periodo gennaio - agosto 2021, nella provincia metropolitana di Firenze, ci sono state 7.506 denunce di infortuni sul lavoro, di cui 7 mortali con un notevole aumento nello stesso periodo di quest'anno, con 10.365 denunce e purtroppo, 13 vittime, un costo sociale altissimo.

Si deve investire di più per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro e la relativa prevenzione, da parte delle Istituzioni preposte ed i costi da affrontare devono essere considerati come un beneficio per le nostre Comunità. Sin dalla scuola, sin dalla formazione scolastica, bisogna sviluppare un'adeguata sensibilità su detti temi. Tra l'altro, ricordiamo che la Regione Toscana, qualche anno fa, si fece promotrice di una legge sulla caduta dall'alto nei cantieri edili, ma di tutti questi argomenti ne parlermo con autorevoli ospiti anche nel Consiglio comunale della prossima settimana".

Fonte: Lega Fucecchio