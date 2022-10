Piacenza è la squadra da battere per l'Use Gross

Stavolta la voglia dell’Use Computer Gross di centrare la prima vittoria passa da Piacenza, un campo dove in passato la squadra biancorossa ha lottato per traguardi importanti.

Domenica alle 18 è infatti in programma la gara contro la Bakery (arbitri Bergami di Forlì e Bettini di Piacenza) che arriva al match col bilancio di una vittoria ed una sconfitta.

A guidarci nella sfida è Davide Elmi, primo assistente di Luca Valentino. “Piacenza è una squadra che fa della coesione del gruppo il suo punto di forza – attacca il tecnico – gli emiliani hanno fatto vittorie importanti sia in Coppa, dove hanno battuto Crema e Vigevano, sia in campionato, vincendo con Senigallia alla prima e perdendo solo di 1 punto a Jesi. Proprio per questo siamo sicuri di trovare una squadra molto in fiducia che andrà affrontata a viso aperto e con coraggio da parte di tutti”.

Scendendo più nel dettaglio “Piacenza ha tre chiari punti di riferimento che sono il playmaker mancino Coltro, l’esperto centro Cecchetti e l’esterno Berra. In generale, comunque, tutti portano energia e soluzioni alla causa, come l’ex Angelucci, Korsunov e Livelli. Nonostante l’inizio con due sconfitte, arriviamo sereni e tranquilli a questa sfida sicuri di essere nella direzione giusta sul percorso di crescita iniziato a fine agosto”. L’auspicio è che la squadra possa finalmente sbloccarsi e portare a casa un successo che sarebbe una bella iniezione di fiducia.