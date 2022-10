Rabbia Proteggimi, Eddi Marcucci a Ponterotto racconta la questione curda

Mercoledì 19 ottobre prossimo al circolo Arci Ponterotto l’associazione Settembre Rosso e Non Una di Meno Empoli organizzano la presentazione del libro “Rabbia Proteggimi”, con la presenza dell’autrice Eddi Marcucci.

Il libro racconta l’impegno politico di un’attivista impegnata su molti fronti, una donna che non ha mai chinato la testa di fronte ai soprusi e alle ingiustizie e che ha fatto della propria rabbia uno strumento di cura e di protezione. Eddi Marcucci è da sempre una protagonista delle mobilitazioni dentro e fuori dall’Italia: dal movimento studentesco alla difesa dei diritti di chi lavora, dalla lotta No Tav al transfemminismo, fino ad arrivare alla questione curda e alla rivoluzione confederale per difendere le quali tra il 2017 e il 2018 si è unita alle Unità di combattenti femminili del Rojava (Ypj) impegnate nella guerra all’Isis nei territori del Nord della Siria.

Proprio a seguito dell’esperienza in Rojava, una volta tornata in Italia, Eddi ha subito pesanti ritorsioni giudiziarie: dopo un anno di udienze, infatti, il 17 marzo 2020 nei suoi confronti è stato emesso un decreto di sorveglianza speciale - istituto introdotto nel sistema giuridico in epoca fascista - per due anni perché ritenuta «socialmente pericolosa». Una restrizione della libertà personale per una donna che per due anni aveva combattuto direttamente la minaccia fondamentalista e senza che fosse ipotizzato nessun reato. Una restrizione più volte violata dalla stessa Eddi per affermarne l’assurdità e finalmente terminata nell’aprile di quest’anno.

Il libro “Rabbia Proteggimi”, scritto durante questi due anni e uscito in concomitanza con la fine della sorveglianza speciale, è «un modo per rompere con il tentativo di isolamento e prendere parola». Un racconto, come dicevamo, del suo impegno politico, e in particolare della sua esperienza di internazionalista in sostegno della causa curda e della rivoluzione confederale. Un viaggio in cui non ha conosciuto solo l’orrore della guerra, ma il coraggio e l’umanità del progetto politico nato in quelle terre martoriate.

L’appuntamento è dunque per mercoledì 19 ottobre al circolo Arci Ponterotto in via Viaccia, Montelupo. Alle 19.30 aperitivo (bevuta+stuzzichino a 8 euro) e a seguire la presentazione del libro con l’autrice Eddi Marcucci.