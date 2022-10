Riscoprire la ribollita, il piatto toscano antispreco

Sono tornate le ricette antispreco al mercato Campagna Amica di Pistoia. Una buona usanza e sempre più una necessità, visto che anche nella nostra provincia si assiste ad un’impennata dei prezzi: ad agosto l’8,8% per l’intero paniere Istat e ancor di più per i prodotti agroalimentari che aumentano del 10,8%. Come ulteriore stimolo alle sane abitudini, Coldiretti Campagna Amica ha ‘messo in scena’ la ribollita, il piatto toscano ‘antispreco da sempre’, a cura della cuoca contadina Gabriella Michelozzi. Nel contesto del mercato, dove come tutti i sabati i produttori Coldiretti-Campagna Amica portano le loro produzioni aziendali.

“C’è l’urgenza di ottimizzare le risorse –spiega Coldiretti Pistoia- e nell’ambito dei nostri mercati a filiera corta diamo ‘il buon esempio. D’altronde i dati parlano chiaro, più di un italiano su 3 (35%) taglierà gli sprechi nei prossimi mesi adottando a casa soluzioni per salvare il cibo e recuperare quello che resta a tavola, e più di un italiano su due (51%) taglia la spesa nel carrello a causa della crescita record dei prezzi che ha ridotto il potere d’acquisto dei cittadini con un effetto a valanga sull’intera filiera agroalimentare”.

L’allarme è lanciato dalla Coldiretti in occasione della Giornata dell’alimentazione che si celebra il 16 ottobre con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta la Penisola e i cuochi contadini al lavoro per mostrare come organizzare e preparare un pasto ad alto tasso di risparmio per facilitare la vita quotidiana delle famiglie che nel 2022 spenderanno per mangiare 650 euro in più a causa dell’esplosivo aumento delle bollette, a partire dal gas.

Secondo i risultati dell’indagine condotta sul sito www.coldiretti.it il 18% dei consumatori per effetto dell’inflazione rilevata dall’Istat dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, orientandosi verso prodotti low cost per poter ad arrivare a fine mese, mentre solo 1/3 (31%) è riuscito a non modificare le abitudini di spesa. Gli italiani – sottolinea la Coldiretti – vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti.

Più di un italiano su 3 (35%) taglierà gli sprechi nei prossimi mesi adottando a casa soluzioni per salvare il cibo e recuperare quello che resta a tavola, con una svolta green spinta dall’inflazione e dai rincari di gas e bollette. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Coop sui comportamenti nei prossimi 6-12 mesi diffusa in occasione della Giornata dell’alimentazione che si celebra il 16 ottobre con iniziative antispreco nel weekend nei mercato di Campagna Amica come quello di Pistoia.

“Un problema drammatico dal punto di vista etico oltre che economico contro il quale Coldiretti è impegnata da anni in un’opera di sensibilizzazione dei consumatori attraverso il progetto dei mercati di Campagna Amica per il contenimento degli sprechi con la più grande rete delle fattorie e dei mercati a chilometri zero che riduce le distanze ed i tempi di trasporto e garantisce maggiore freschezza e tempi più lunghi di conservazione degli alimenti” ha sottolineato Coldiretti.

Fonte: Coldiretti Pistoia