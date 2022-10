Rsa in crisi, vicepresidente Arat a Unomattina: "Le istituzioni ci aiutino"

Il Vicepresidente di ARAT (Associazione Residenza Anziani Toscana) Massimo Mattei è stato ospite questa mattina negli studi di Rai 1, nel programma Unomattina, durante il quale ha potuto affrontare la crisi che stanno vivendo le Rsa.

Mattei, oltre a denunciare lo stato di crisi delle strutture, sottolineando il rischio reale di chiusura di molte di queste a livello nazionale, ha voluto lanciare un appello alle istituzioni.

“La situazione degli aumenti delle forniture nelle case di riposo è ingestibile perché le strutture non possono, ovviamente, ridurre i consumi” – ha affermato Massimo Mattei – “Dopo due anni e mezzo di Covid, avevamo cominciato a rivedere la luce in fondo al tunnel ma questi aumenti sconsiderati possono dare il colpo di grazia definitivo ad un settore che, comunque, ha garantito alla sanità italiana di poter tenere nelle migliori condizioni possibili tantissimi anziani gravemente malati”. Continua Mattei: “Senza un aiuto vero delle istituzioni questo settore non potrà più riprendersi, con le ricadute drammatiche che ne conseguiranno per le famiglie e, soprattutto, gli anziani”.

