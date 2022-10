San Miniato tra le tre mete toscane d'autunno del New York Times

Da Firenze un viaggio in treno di tre giorni in autunno. Così si intitola l'articolo del New York Times a firma Perri Klass sulle mete d'autunno da riscoprire nella nostra regione.

Tra i capolavori rinascimentali di Prato e il borgo verde di Marradi, trova spazio anche San Miniato (Pisa).

La città viene presentata subito con la precauzione di non confonderla con la basilica di San Miniato al Monte (e aggiungiamo anche con il quartiere omonimo di Siena). L'interesse della redattrice si focalizza soprattutto sui tartufi, presenti nella varietà più pregiata (tartufo bianco) ovviamente durante la Mostra Mercato di novembre ma anche con le varianti del marzuolo e del tartufo nero nel resto dell'anno. Tra le bellezze del borgo (la Rocca, il Duomo, la Torre di Matilde, i tesori nel Palazzo Comunale) si intreccia la storia medievale e recente (la strage del Duomo).