Scuolabus Montespertoli-Certaldo per i corsi in piscina

Venerdì 21 ottobre, presso la piscina “Fiammetta” di Certaldo, avrà inizio il 1° corso di nuoto per i ragazzi/e delle scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Montespertoli.

Il corso si svolgerà ogni martedì e venerdì per la durata di 16 lezioni.

Le famiglie avranno a disposizione lo scuolabus per gli spostamenti da Montespertoli a Certaldo. La partenza dello scuolabus è prevista per le ore 16:45 da piazza Caduti nei Lager con ritorno alle ore 19:30.

Martedì 18 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti” in via Sonnino 1, si svolgerà un incontro per i genitori interessati con i responsabili della piscina. Nell’occasione i genitori potranno versare la quota di partecipazione e ricevere tutte le informazioni. L’iscrizione ammonta a 126 euro (compresivo di trasporto, iscrizione annuale e cauzione per la tessera magnetica).

Tutti gli interessati possono fare domanda presso l’Ufficio URP – Anagrafe, in piazza del Popolo 34, entro martedì 18 ottobre compilando e inviando la domanda di iscrizione che si può scaricare dal sito del Comune – includendo copia della carta d’identità (l’iscrizione può essere inviata anche per email all’indirizzo: urp@comune.montespertoli.fi.it.

Al link informazioni complete: https://bit.ly/CorsoPiscina2022

