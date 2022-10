Spacca con un pugno una vetrata del Versilia, paura al pronto soccorso

Attimi di panico all’ospedale Versilia, dove un 27enne marocchino intorno alle 7 ha dato in escandescenze dopo essersi recato al pronto soccorso dell'ospedale a Lido di Camaiore per farsi medicare escoriazioni dovute a una caduta dalla bicicletta.

Durante l’attesa per la visita, il 27enne, che già era visibilmente alterato, si è infuriato ed ha distrutto con un pugno la vetrata del triage del pronto soccorso. Sul posto, chiamata dalla vigilanza dell’ospedale, è giunta una volante della polizia che ha riportato la calma. A quel punto, il 27enne è stato medicato per le ferite, non gravi, riportate nella caduta.