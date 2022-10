Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, al via i lavori di manutenzione straordinaria

Prenderanno il via entro la fine del mese di ottobre i lavori per la manutenzione straordinaria della casa e del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa. Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale in seguito all’approvazione del progetto definitivo esecutivo e al conseguente affidamento dei lavori, già avvenuto. Un intervento per un importo complessivo di circa 147 mila euro con i lavori che sono finalizzati alla realizzazione del multisala del Teatro del Popolo dopo la conclusione dei lavori per la seconda sala cinematografica, opera finanziata dalla programmazione regionale PIU.

“Si tratta – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi – di interventi che saranno realizzati con l’obiettivo di restituire alla città il suo Teatro con una struttura ancora più moderna e sicura. Questo è l’ultimo passo prima della riapertura e della nuova configurazione del multisala, cinema e Teatro del Popolo di Colle”.

Il Teatro del Popolo, di proprietà del comune necessita di alcuni lavori di manutenzione straordinaria con interventi puntuali di restauro conservativo e di adeguamento di sicurezza. In particolare, le opere interessate dai lavori saranno il restauro del terrazzo e della pensilina, il restauro della facciata, l’installazione di porte REI, la sistemazione delle porte esterne e la verniciatura ignifuga del piano seminterrato, del piano terra e del piano primo.

I lavori. L’intervento prevede il restauro della terrazza del primo piano per eliminare le infiltrazioni presenti nella biglietteria; verrà sostituita la cimasa rovinata del parapetto e ripristinata la pavimentazione della terrazza.

Restauro della facciata di ingresso. L’intervento prevede il rifacimento di intonaci ammalorati dal passare del tempo, con alterazione di colore e geometrie del prospetto. E’ prevista la ricollocazione del rivestimento pittorico coerente con lo stato originario dell’edificio, lasciandone un aspetto totalmente in linea con quello originale.

Sostituzione delle porte attuali con nuovi infissi REI, più efficienti dal punto di vista della sicurezza. Rinnovamento della vernice ignifuga di alcune parti in legno non mineralizzato di rivestimento interno alla sala. Una lavorazione necessaria per ottenere le caratteristiche di resistenza al fuoco del rivestimento della sala, in modo da ottenere il rinnovo del certificato prevenzione incendi.

