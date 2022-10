Trofeo Città di Scandicci, Il Bisonte Firenze vola in finale

Con la prima grande vittoria del precampionato, Il Bisonte Firenze centra la finale del 3° Trofeo Città di Scandicci, superando in rimonta la E-Work Busto Arsizio per 3-2. Domani alle 17.30 le bisontine si giocheranno il titolo contro la vincente della seconda semifinale, quella fra Scandicci e Vallefoglia, ma intanto si godono un successo che sarà sicuramente linfa importante in vista dell’inizio del campionato, in programma domenica 23 ottobre a Palazzo Wanny proprio contro le farfalle.

Al di là del risultato, i progressi nel gioco sono stati evidenti, anche grazie all’innesto di Herbots, Van Gestel e Knollema, di rientro dai mondiali: adesso manca solo Nwakalor – fresca di bronzo con l’Italia – a completare il roster di una squadra che comincia a far vedere i frutti del duro lavoro estivo. Coach Bellano, privo dell’acciaccata Panetoni, schiera Cambi-Adelusi, Herbots-Van Gestel, Graziani-Alhassan e Lapini libero, e nel primo set Il Bisonte rimane avanti fino al 20-20, quando Busto piazza l’allungo decisivo (22-25).

Durante il secondo entra Kosereva per Adelusi, ma le farfalle prendono subito il largo (20-25), poi nel terzo c’è anche Sylves per Graziani e Firenze comincia finalmente a ingranare, imponendosi 25-18 e ripetendosi anche nel quarto. Al tie break l’equilibrio si spezza solo sul 13-13: Bellano inserisce Knollema per Van Gestel, l’olandese realizza il 14-13 e poi una gran battuta di Kosareva mette in difficoltà la ricezione della Unet, con Alhassan che chiude sotto rete.

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO

“Era importante iniziare il percorso con la squadra quasi al completo: era un modo per cominciare a conoscerci e siamo partiti molto bene con un primo set di buona fattura, poi abbiamo commesso qualche errore in cambio palla nel finale di parziale e l’abbiamo perso. La qualità del secondo non è stata eccezionale, dal terzo poi siamo riusciti a risalire e abbiamo giocato con buon equilibrio, anche se ci sono ancora molte cose da mettere a posto. Siamo in fase di costruzione, dobbiamo darci un assetto stabile e poi imparare a sfruttare le potenzialità di tutte le ragazze che abbiamo a disposizione, perché il gruppo è ricco di qualità e di talento”.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 8, Sylves 9, Cambi 2, Herbots 19, Lotti ne, Guiducci, Van Gestel 17, Knollema 1, Adelusi 7, Graziani 4, Lapini (L), Kosareva 11. All. Bellano.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista ne, Degradi 12, Lloyd 4, Monza, Lualdi 10, Stigrot 11, Colombo 2, Olivotto 9, Zannoni (L1), Omoruyi 14, Zakchaiou 10, Bressan (L2). All. Musso.

Parziali: 22-25, 20-25, 25-18, 25-18, 15-13.

Fonte: Ufficio Stampa