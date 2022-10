Unicoop Firenze dona 1.265 euro al volontariato di Certaldo

Sono state consegnate questa mattina, a Certaldo, le carte prepagate per un valore totale di 1.265 euro, destinate da Unicoop Firenze alle associazioni che hanno partecipato alle due raccolte alimentari e alla raccolta di materiali per la scuola del 2021. Il contributo è destinato a chi, in questo periodo, vive in condizioni di difficoltà economica, a chi ha perso il lavoro o a chi si trova a gestire una situazione complicata in cui alla povertà alimentare, si è aggiunta oggi anche la povertà energetica e la difficoltà di fare fronte alle esigenze primarie. Le carte serviranno per acquistare quanto necessario per aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio attraverso l’approvvigionamento dell'Emporio Solidale Certaldo, inaugurato lo scorso aprile all'interno della galleria Boccaccio di Certaldo.

Il contributo è stato consegnato alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo, capofila della rete delle associazioni e sarà destinato anche a Prociv Arci, Croce Rossa Italiana e Caritas, attive nella rete della solidarietà del territorio. La consegna si è tenuta nel punto vendita Coop.fi di Certaldo, alla presenza di Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo, Jacopo Arrigoni, Assessore al sociale del Comune, Lucia Ghizzani, presidente della sezione soci Coop, Graziella Cecchi, referente solidarietà della sezione soci e dei rappresentanti delle quattro associazioni.

Le dichiarazioni

“In un contesto economico particolarmente difficile per tutti, i soci Coop e la rete delle associazioni del territorio hanno proseguito nel loro impegno per dare una risposta ai bisogni delle persone in difficoltà. Ancora una volta – dichiara Jacopo Arrigoni, Assessore al sociale del Comune di Certaldo - il cuore e la generosità di Certaldo non si sono tirate indietro. Un grazie sincero a nome dell’amministrazione comunale a tutti coloro che hanno dato un contributo e alla cooperativa per questa iniziativa".

"Ringraziamo Unicoop Firenze che da sempre, e anche in questo momento critico, sostiene il territorio con aiuti economici e con la presenza attiva della sezione soci. Il periodo che stiamo vivendo ha acuito le fragilità già esistenti e gettato nel bisogno persone che, prima della crisi, avevano i propri mezzi di sostentamento. Il contributo della Cooperativa è basilare per tutti", fanno sapere dalle associazioni che hanno ricevuto i buoni.

“Siamo felici di poter consegnare queste card, che in questo momento, faranno sentire la vicinanza della cooperativa e dei suoi soci alle famiglie che si trovano in una situazione di disagio economico. Le card rappresentano un'altra tappa dell'impegno della cooperativa sul territorio, a fianco dei più fragili e delle realtà associative che se ne prendono cura. Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato alle scorse raccolte e chi vorrà dare il contributo alla raccolta alimentare in corso oggi, con la quale potremo dare un ulteriore aiuto al nostro territorio", dichiara Lucia Ghizzani, presidente della sezione soci Coop di Certaldo.