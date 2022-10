Vendita alcolici oltre l'orario a Pisa: minimarket multati per quasi 7mila euro

Nella serata di ieri si sono svolti in questo centro cittadino mirati servizi straordinari di controllo del territorio interforze congiunti, finalizzati, in particolare, alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, alla prevenzione dei reati di microcriminalità ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della vendita abusiva di bevande alcoliche e di tutte quelle condotte che, soprattutto nei giorni del fine settimana ed in particolare nelle ore serali, minacciano l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio sono state identificate 47 persone e controllati due minimarket, a cui sono state elevate due sanzioni amministrative per vendita di alcool oltre l’orario consentito. Le sanzioni hanno sfiorato i 7.000 euro.