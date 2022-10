Visita di FdI al Pontormo: "La Città Metropolitana sia cabina di regia per le scuole"

Tanti piccoli problemi che nella quotidianità rischiano di diventare insormontabili per gli studenti del liceo 'Il Pontormo' di Empoli devono essere risolti con la Città Metropolitana che deve fare da coordinatore per tutti gli istituti scolastici superiori. Lo chiedono i consiglieri metropolitani FdI nel Centrodestra Claudio Gemelli e Alessandro Scipioni, accompagnati quest'oggi nella visita dai consiglieri comunali dello stesso partito Andrea Poggianti, Federico Pavese e Simona Di Rosa.

Ad accogliere i consiglieri la preside Filomena Palmesano, che ha elencato pregi e difetti della struttura. Il problema delle aule, risolto grazie alla collaborazione con il Fermi-Da Vinci, è stato quello più importante affrontato. Il liceo ha avuto un boom di iscrizioni per questo anno scolastico, con ben 5 prime in più. Le classi sono state 'prestate' dal vicino istituto, ma nel futuro, sottolineano i consiglieri, è necessaria una cabina di regia che porti a risolvere le questioni non grazie al rapporto di cortesia tra presidi ma con una gestione più efficiente. In più, manca ancora il permesso a costruire per le nuove aule, soluzione finale ai problemi citati. Basti pensare che due classi quinte al momento stanno lavorando nei seminterrati. Si dovrà rivedere infine la divisione degli indirizzi, magari con piani dedicati.

Le altre questioni riguardano alcune uscite di sicurezza bloccate da delle installazioni che non possono essere rimosse senza dialogo con la dirigenza scolastica, e il freddo delle classi per un riscaldamento che appare non adeguato alle esigenze degli studenti.