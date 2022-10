Atp Firenze, vince il canadese Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime, 22enne del Canada, ha vinto l'Open di Firenze. Il torneo atp 250 si è concluso con un doppio 6-4 di Auger-Aliassime contro lo statunitense John Wolf nella finale al PalaWanny.

In entrambi i set è bastato un break in favore della testa di serie numero uno del torneo e n.13 del mondo per portarsi a casa la partita. Per Auger-Aliassime si tratta del secondo titolo vinto in carriera su 11 finali disputate.

Grande successo di pubblico per il torneo fiorentino, con la città del Giglio tornata a ospitare un torneo di tennis a distanza di quasi trenta anni.